Son dakika spor haberi: Turgay Demir Alex Teixeira'yı Alex de Souza'ya benzetti!

TURGAY DEMİR - ALEX DE SOUZA! Alex De Souza'ya doyamamıştık… Alex Teixeira bize onu sık sık hatırlatacak gibi. Adeta ceza sahası dışından "penaltı" attı, öyle plase gönderdi ki Viviano kımıldayamadı… Geceyi aydınlatan havai fişek gibiydi… Batshuayi başka bir alem… Hareketli, hızlı, çabuk… Dönüyor vuruyor, buluyor vuruyor, sürüyor vuruyor… Biri direkten döndü, ötekini kaleci çıkardı, ofsayta takıldı v.s… Olsun sezon boyu çok atacaktır… Beşiktaşlılar artık Şampiyonlar Ligi için artık çok daha güzel hayaller kurabilirler… Kartal maçın genelinde kendi oyununu rakibine kabul ettirdi.

Ghezzal'ın her fırsatta oyunun yönünü değiştirmesi, Batsuhuayi'ye attığı harika pas, Roiser'in bindirmeleri gecenin güzelliklerindendi. Karagümrük'ün kendi sahasında paslaşmalarına presle karşılık veren Beşiktaş'ın planı Salih kırmızı kart görünce bozuldu. Hemen belirtelim Salih'in ikinci kartı çok net ve doğru ama birincisi kesinlikle yanlıştı.