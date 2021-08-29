Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - KIRMIZI KART SU GÖTÜRMEZ İlk yarı bittiğinde çok güzel şeyler düşündüğümüz Beşiktaş'ın, hatta ilk yarıda 3-4 farkı bulabileceğini gördüğümüz Beşiktaş'ın, tüm dengesi ikinci yarıda Salih Uçan'ın sorumsuz bir davranışı ile altüst oldu. Önce şunu belirteyim ki Beşiktaş transfer komitesi ve Sergen Yalçın çok doğru seçimler yapmış.

Batshuayi ve Alex Teixeira çok iyi oyuncular. Mesela kapanan, oyunu geriden kuran Karagümrük'e Teixeira öyle bir gol attı ki kaleci kımıldayamadı bile. Bunun adı kalitedir. Her ne kadar Alex'e asisti Kerim Frei yapmış olsa da vuruş tekniği ve zamanlaması mükemmel. Batshuayi çok hareketli bir oyuncu. Dripling yapıyor, adam geçiyor, şut çekiyor ve defansı sürekli önüne, arkasına kat edip tüm dengeyi bozuyor. Biraz şansı olsa hat-trick yapardı.