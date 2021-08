Sarıyla alakası yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, on kişiyle haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Yalçın, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. 50 dakikaya yakın on kişi oynadık. Zor bir maçtı hava sıcaktı. Özellikle on kişi kaldıktan sonra savunmayı sağlam tutup girdiğimiz 3-4 pozisyon vardı. Bunlar bizim için olumlu şeyler. Gayet memnunum. Oyunun ilk yarısında kontrol tamamen bizdeydi. İstediğimiz gibi yönlendirdik. Karagümrük gibi bir takıma karşı çok fazla pozisyon yakaladığımızı düşünüyorum. On kişi ile kazanmak böyle sezon başlarında güzel" dedi.



KİMSEYE YAPMASINLAR!

Salih Uçan'ın gördüğü ilk sarı kartın yanlış olduğunu savunan Yalçın, "Hakemlerle ilgili bu sezon çok yorum yapmak istemiyorum. Ancak Salih'in ilk sarı kartına bir bakın. Sarıyla uzaktan yakınla alakası yok. Gaziantep'te Kenan'a ceza sahasında yapılan pozisyona baksınlar. Bir takımı on kişi bırakmak takımın kaderiyle oynamak demektir. Yapmasınlar. Bize de Karagümrüke de. Cüneyt Çakır Türkiye'nin en iyi hakemi. En ufak bir ayrıntıyı yakalayıp oyuncumuzu attı. Teşekkür ediyorum!" diye konuştu.

PLANLI BİR TRANSFER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Umut Meraş'la ilgili olarak açıklama yaptı. Yalçın, "Umut Meraş milli bir oyuncu. Bize değer katacak. Planlamalara göre yapılan transfer. Seneye 4 Türk oynayacak. Ancak Türkiye'de işler değişebiliyor. Rıdvan Yılmaz ve Fabrice N'Sakala varken üçüncü bek, biliyoruz. Rekabet varsa, performans artar" diye konuştu.

Yeni transferler Batshuayi ve Alex Teixeira'nın takıma çabuk ısındıklarını belirten Sergen Yalçın, "Antrenmanlarda iyiydiler. Takım arkadaşları ile hemen kaynaştılar. Oyuncularımızın hepsinden ümitliyiz, hepsi benim için önemli. Yavaş yavaş fiziken de mesafelerini almaya başladılar. Gün geçtikçe daha iyi olacağız" diye konuştu.

Yalçın, Salih Uçan kırmızı kart gördükten sonra sahada 3 oyuncuları olsun diye Necip Uysal'ı tercih ettiklerini de belirterek, "Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. Türk oynatmanız lazım dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz." dedi.