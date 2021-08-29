Gümrük'te gaza bastı

Süper Lig'de sezona 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan, ardından geçen hafta Gaziantep FK ile berabere (0-0) kalarak 2 puan kaybeden Beşiktaş, dün yeniden çıkışa geçti. Siyah-beyazlı takım sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü tek golle mağlup etti: 1-0. Taraftarının da desteğiyle mücadeleye hızlı başlayan Kara Kartallar, aradığı golü 30. dakikada Alex Teixeira ile buldu. Beşiktaş'ın gol dışında ilk yarıda Batshuayi ile bir topu da direkten döndü.



ROSIER VE BATSHUAYI KAÇIRDI

İkinci devrenin başında (48) Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesiyle kalan dakikaları bir kişi eksik oynayan siyah-beyazlı takım, buna rağmen rakip kalede önemli pozisyonlar yakaladı. Ancak Rosier ve Batshuayi topları Viviano'ya nişanladı. Karagümrük'ün atakları da beraberlik için yeterli olmayınca Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırıp bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Kara Kartal, gelecek hafta Yeni Malatya'yı konuk edecek.