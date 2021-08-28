Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta Montero sesleri!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, Sporting Lizbon, Ajax ve Borussia Dortmund ile eşleşmişti. Bu doğrultuda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan geniş bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırmıştı.

Umut Meaş ile anlaşan Kartal, stoper bölgesi içinse rotayı İspanya'ya çevirdi. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Montero için yeniden girişimlere başladı.

Beşiktaş, genç futbolcu için Atletico Madrid'e kiralama teklifinde bulundu. A Spor'un haberine göre görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.