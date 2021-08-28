Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklama!

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ İÇİN FARK ETMEZ Futbol sezonu başladı ama birçok takımın eksikleri kendini belli ediyor. Beşiktaş da bu sezon transferin hızlı takımı... Batshuayi, Alex Teixeira gibi dünyaca ünlü yıldızların takıma kazandırılması tabii ki de Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin başarısı...

Ama Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı olduğu da bir gerçek. İyi bir savunma oyuncusu, orta saha ve forvete yapılacak takviyelerle Beşiktaş bu sezon da ligi domine edebilir. Şunun şurasında transferde son 10 güne giriyoruz. Kaan Ayhan transferi gerçekleşseydi Beşiktaş joker bir oyuncuya sahip olurdu.