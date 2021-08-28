Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklama!

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ İÇİN FARK ETMEZ
Futbol sezonu başladı ama birçok takımın eksikleri kendini belli ediyor. Beşiktaş da bu sezon transferin hızlı takımı... Batshuayi, Alex Teixeira gibi dünyaca ünlü yıldızların takıma kazandırılması tabii ki de Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin başarısı...
Ama Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı olduğu da bir gerçek. İyi bir savunma oyuncusu, orta saha ve forvete yapılacak takviyelerle Beşiktaş bu sezon da ligi domine edebilir. Şunun şurasında transferde son 10 güne giriyoruz. Kaan Ayhan transferi gerçekleşseydi Beşiktaş joker bir oyuncuya sahip olurdu.
İlaç gibi transfer olurdu ama Sassuolo bu transfere yanaşmıyor. Bakın Sassuolo derken ayrı bir parantez açmak gerekir. 40 bin nüfuslu bir şehrin mütevazi takımı son bir yılda 100 milyon euro üzerinde oyuncu satışından gelir elde etti. Bizim evladımız Merih Demiral'ı Juventus'a 15 Milyon euro'ya sattılar.