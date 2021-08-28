Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklama!

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklama!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de ikinci hafta sonunda 4 puana ulaşan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, siyah-beyazlıların transfer gündemine dair açıklamalarda bulunurken o isme dikkat çekti. İşte o yazı... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 08:16
Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklama!

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ İÇİN FARK ETMEZ

Futbol sezonu başladı ama birçok takımın eksikleri kendini belli ediyor. Beşiktaş da bu sezon transferin hızlı takımı... Batshuayi, Alex Teixeira gibi dünyaca ünlü yıldızların takıma kazandırılması tabii ki de Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin başarısı...

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklama!

Ama Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı olduğu da bir gerçek. İyi bir savunma oyuncusu, orta saha ve forvete yapılacak takviyelerle Beşiktaş bu sezon da ligi domine edebilir. Şunun şurasında transferde son 10 güne giriyoruz. Kaan Ayhan transferi gerçekleşseydi Beşiktaş joker bir oyuncuya sahip olurdu.

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklama!

İlaç gibi transfer olurdu ama Sassuolo bu transfere yanaşmıyor. Bakın Sassuolo derken ayrı bir parantez açmak gerekir. 40 bin nüfuslu bir şehrin mütevazi takımı son bir yılda 100 milyon euro üzerinde oyuncu satışından gelir elde etti. Bizim evladımız Merih Demiral'ı Juventus'a 15 Milyon euro'ya sattılar.

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklama!

Sassuolo, bizim Türk kulüplerine gösterilebilecek çok güzel bir örnek. Kulüpleri batıran ve başlarını kuma gömen kulüp başkanları size sesleniyorum. Doğru planlamayla bakın neler oluyor, görüyor musunuz? Geçtiğimiz hafta Beşiktaş puan kaybı yaşarken rakipleri zor da olsa 3 puan almayı başardı.

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklama!

Doğrusu Beşiktaş'ı Gaziantep deplasmanında beğenmedim. Ama eleştirmek için henüz erken... Larin bu takımın gerçek yıldızı olduğunu bir kez daha gösterdi. Sergen Yalçın'ın Ghezzal'i maçın son 20 dakikasında oyundan alması çok tartışıldı.

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklama!

Sergen hoca akıllı biridir, mesajı netti; "Ghezzal da olsan, kötü oynadığında yerin kulübe olur, burası Beşiktaş!" Tabii ki sabırlı olmak gerekir. Yeni gelen transferlerle Beşiktaş ister istemez kabuk değiştirdi. Sabır Beşiktaş'ın en iyi ilacı olacaktır.

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklama!

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde de kuralar çekildi. İnanın bana kimin çıktığıyla hiç ilgilenmedim desem yalan olmaz. Bence Beşiktaş, ülke futbolunda son dönemde yaşadığımız hüsranları unutturacak başarılara imza atacak. Ben Sergen hoca ve futbolcu arkadaşlarıma çok güveniyorum.

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