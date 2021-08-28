Sergen Yalçın'dan Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası Cüneyt Çakır'a veryansın!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır hakkında konuştu.



İşte o sözler;



"10 kişi olmamıza rağmen daha farklı olabilirdi, mücadeleden gayet memnunum. İyi bir takımla oynadık, topu çok iyi çeviren bir takım. Buna rağmen, özellikle 10 kişi kaldıktan sonra savunmak, böyle sezon başlangıçlarında kazanmak mutluluk verici."

"Hakemlerle ilgili bu sezon çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü bir şeyler değişmiyor. Salih'in ilk sarı kartına bir bakın. Sarı kartla yakından uzaktan alakası yok. İlk sarı kartın çok hatalı olduğunu düşünüyorum."

"Bir takımı 10 kişi bırakmak demek, o takımın kaderiyle oynamak demek. Bu bana da olsa, Karagümrük'e de olsa aynı. Yapmasınlar. İlk sarı kartın, sarı kartla alakası yok. Neye sarı kart verdiğini anlamadık."



"4-4-1'e dönünce Necip'i tercih ettik. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. Türk oynatmanız lazım dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz."