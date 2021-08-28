Kartal solladı

Bir süredir sol bek bölgesine takviye için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Umut Meraş'ta mutlu sona ulaştı. 25 yaşındaki A Milli futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmasının ardından bonservisi elinde bulunduran Fransa 2. Ligi takımlarından Le Havre ile de el sıkışıldı. Siyah beyazlılar bu transfer için Fransız ekibine 1 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek. Bununla beraber milli sol bek ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacak. Yıllık da 850 bin euro maaş ödenecek.



HAYALİM GERÇEKLEŞTİ



Milli futbolcu, 2019'da Beşiktaş'ın kapısından dönerken, o dönemde anlaşma sağlanmasına rağmen transfer son anda yatmıştı ve Beşiktaş'a değil, Fransa'ya gitmişti. Bursaspor forması giydiği dönemde 3 taksitte ödemek üzere 13 milyon TL teklif eden siyah-beyazlılar, oyuncuyla da yıllık 3 milyon TL'den 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Umut Meraş o dönemle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile anlaşmıştım. Ancak sonrasında transfer olmadı. Ben de Avrupa'da oynama hayalimi gerçekleştirdim" demişti.



İSTANBUL'A DÜN GELDİ



Dün İstanbul'a gelen Umut, bugün sağlık kontrolünden geçirilecek. Yıldız futbolcu ardından pazartesi toplanacak olan A Milli Takım'ın kampına katılacak. Umut ile ilgili resmi açıklama bu akşam ya da en genç yarın yapılacak.

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Umut Meraş, 2019'da 1.3 milyon euro bedelle Bursa'dan Le Havre'a transfer olurken, Fransa'daki etkili performansı sonrasında A Milli Takım'a seçildi ve ay yıldızlı formayı 15 kez terletti. Kariyerinde 229'u ilk 11 olmak üzere 247 karşılaşmaya çıkan Meraş, 8 gole imza attı. 39 kez sarı kart gördü ve 2 kez de kırmızı kartla oyundan atıldı. Yıldız futbolcu bu sezon Le Havre formasıyla 2'si 90 dakika olmak üzere 5 maçın 4'ünde forma giydi.