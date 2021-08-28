Grupta büyük takım yok!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın olduğu C Grubu hakkında konuşan Dortmund'un kaptanı Reus, "Uzun zamandır ilginç rakiplerle oynuyoruz. Ama grupta şu an için büyük takım yok. Bu açıdan şikayet edemeyiz. Favori olup olmamak umurumda değil. Amaç gruptan çıkmak" diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın olduğu C Grubu hakkında konuşan Dortmund'un kaptanı Reus, "Uzun zamandır ilginç rakiplerle oynuyoruz. Ama grupta şu an için büyük takım yok. Bu açıdan şikayet edemeyiz. Favori olup olmamak umurumda değil. Amaç gruptan çıkmak" diye konuştu.