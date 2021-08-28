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Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Beşiktaş Fatih Karagümrük karşısında... Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Beşiktaş, evinde ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala, Gaziantep maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların iki maç sonunda 4 puanı bulunuyor. Peki, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:15 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:16
Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de 3. hafta müsabakaları başladı. Cumartesi gününün öne çıkan mücadelesinde son şampiyon Beşiktaş Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Gaziantep maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavisine devam edilen Fabrice N'Sakala bu mücadelede forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maç Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

SON MAÇI KARAGÜMRÜK KAZANMIŞTI

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

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