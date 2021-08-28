Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 3. hafta müsabakaları başladı. Cumartesi gününün öne çıkan mücadelesinde son şampiyon Beşiktaş Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Gaziantep maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavisine devam edilen Fabrice N'Sakala bu mücadelede forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maç Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih Uçan, Alex Teixeira, Ghezzal, Cyle Larin, Batshuayi

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Efe Tatlı, Erhun Öztümer, Ahmed Musa, Kerim Frei, Pesic

N'SAKALA FORMA GİYEMEYECEK

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON MAÇI KARAGÜMRÜK KAZANMIŞTI

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.