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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçında Sergen Yalçın'den 4 değişiklik

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın kadroda 4 değişikliğe gitti. Beşiktaş, 2. haftada Gaziantep FK ile karşı karşıya gelimiş ve mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Sergen Yalçın, Karagümrük maçında 4 yeni ismi ilk 11'de sürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 23:15
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçında Sergen Yalçın'den 4 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Fatih Karagümrük karşısına çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın 11'inden 4 değişiklikle Karagümrük karşısına çıktı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın; N'Skala, Atiba, Nkoudou ve Kenan Karaman'ın yerine Rıdvan, Alex Teixeira, Larin ve Batshuayi'ye görev verdi.

Beşiktaş'ın, Karagümrük maçı 11'i şu şekilde:

"Ersin - Rıdvan, Welinton, Vida, Rosier - Josef de Souza, Salih, Ghezzal, Alex Teixeira, Larin - Batshuayi"

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