Türkiye bir futbol ülkesi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'yi övdü. Ceferin "Türkiye, futbola karşı derin sevgi besleyen tam bir futbül ülkesi. 2023 yılında İstanbul, fantastik bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak" dedi. Ceferin, TFF ile tam uyum içinde çalıştıklarını belirtip "Harika bir ilişkimiz var. Çünkü TFF ve biz, futbol için aynı tutkuyu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'yi övdü. Ceferin "Türkiye, futbola karşı derin sevgi besleyen tam bir futbül ülkesi. 2023 yılında İstanbul, fantastik bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak" dedi. Ceferin, TFF ile tam uyum içinde çalıştıklarını belirtip "Harika bir ilişkimiz var. Çünkü TFF ve biz, futbol için aynı tutkuyu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.