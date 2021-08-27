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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan bir transfer daha! Can Bozdoğan...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e 2 galibiyet 1 beraberlikle başlayan son şampiyon Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, son olarak Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 18:06 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 18:31
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan bir transfer daha! Can Bozdoğan...

Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Siyah-beyazlı ekip, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kiraladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten "Beşiktaş'a Hoş Geldin Can Bozdoğan" başlığı ile yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o paylaşım...

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