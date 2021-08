En güzel kura!

SÜPER Lig'i şampiyon tamamlayarak Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük organizasyonunda temsil etme hakkı kazanan Beşiktaş'ta dün 'dev' bir heyecan vardı. Siyahbeyazlılar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kuraya 4. torbadan girecekti. Bu da özellikle ilk 2 torbadan gelecek Avrupa devleriyle eşleşmek demekti. Ancak Kartal'ın dün 'kura şansı' yanındaydı. Temsilcimiz C Grubu'nda Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon, Alman devi Borussia Dortmund ve Hollanda'nın köklü temsilcisi Ajax ile eşleşti.



ELİNE SAĞLIK ESSIEN



KURADA birbirinden güçlü takımlar eşleşince Beşiktaş için tablo riskliydi. A Grubu'nda M.City, PSG, B'de A.Madrid, Liverpool, Porto, D'de İnter, Real Madrid, E'de Bayern, Barcelona, Benfica, H'de Chelsea, Juventus buluşmuştu. C Grubu, F Grubu ve G Grubu nispeten daha kolay görünüyordu. Chelsea'nin efsane isimlerinden Essien, Beşiktaş'ı C Grubu'na gönderdi. Siyahbeyazlı taraftarlar sosyal medyada "Eline sağlık Essien" mesajları paylaştı. Kartal bu kura ile umutlarını artırdı.

ÇEBİ FORMA HEDİYE ETTİ



Beşiktaş ev sahibi olarak kura çekimi olarak İstanbul'a gelen kulüplere büyük jestte bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi, Devler Ligi kura çekimi için İstanbul'a gelen kulüplere iyi niyet mektubu ve forma hediye etti. Beşiktaş ev sahibi olarak, kura çekimi için İstanbul'a gelen kulüp temsilcilerine iyi dilek mektubu ve forma hediye etti.



BİRLİKTE İZLEYELİM



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kurayı değerlendirdi. Çebi "Hepsi özel takımlar, büyük takımlar. İşe ülke puanı olarak bakmak istiyorum. Umarım tüm Türk takımları bu sezon başarılı olur" dedi. Çebi, bir de önemli çağrıda bulunarak "Her puan ülkeye yarayacak. Hep beraber başarılı olalım. Rakip kulüp başkanlarını da tribüne davet ediyorum. Maçları beraber izleyelim" ifadelerini kullandı.



SPORTING



3-4-3 dizilişi ile oynuyorlar



Sportıng Lizbon yıllardır Porto ve Benfica'nın arkasında kalmıştı. Teknik direktörlüğe gelen 36 yaşındaki Ruben Amorim, kulübü 18 yıl sonra Portekiz şampiyonluğuna taşıdı. 3-4-3 sistemini mükemmel şekilde uyguluyorlar. Palhinha, Gonçalves ve Paulinho Sporting'in önemli silahları.



DORTMUND



Hücumda çok tehlikeliler



Almanya'da Bayern Münih'ten sonra en güçlü kadroya sahip takım. 4-3-3 dizilişiyle oynuyorlar. Reus, Hazard ve müthiş forvet Haaland'an oluşan hücum hattı korkutucu. Yeni transfer Malen de ilk 11'de Hazard'ın formasını tehdit ediyor. Sancho'yu Manchester United'a sattılar.



AJAX



Portakallar sistem takımı



Ajax, Hollanda'nın en köklü takımlarından. A Takım'dan en küçük yaş kategorisine kadar 4-3-3 sistemiyle oynuyorlar. Kalecileri Onana 3 Kasım'a kadar doping nedeniyle cezalı. Forvet Haller, 10 numaraları Klaassen ve yeni transfer Berghuis, Ajax'ın en tehlikeli oyuncuları.