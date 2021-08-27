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Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Karagümrük hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla dönen siyah-beyazlılar, kendi sahasında rakibini mağlup ederek seri yakalamak istiyor. İlk 2 haftada aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayan Karagümrük ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Karşılaşmaya az bir süre kala futbolseverler Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Karagümrük hangi kanalda CANLI yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Beşiktaş - Karagümrük maçına dair detaylar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 01:37 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 01:41
Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Karagümrük hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

N'SAKALA FORMA GİYEMEYECEK

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

KARAGÜMRÜK'TE BORINI YOK

Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Karagümrük arasında 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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