Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Umut Meraş dışında Kaan Ayhan ile de temaslarını devam ettirdiklerini ifade etti. Başkan Çebi, "İki oyuncu için de isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor. Gurur duyuyorum onlarla, iyiler ki bize bırakmıyorlar onları. Ülkemizi çok iyi temsil ediyorlar. Beşiktaş'a gelecekte ekonomik olarak katkı sağlayabilecek oyunculara bakıyoruz. Biri olmazsa, biri olur inşallah" ifadelerini kullandı. Sassuolo, daha önce bu oyuncuya talip olan G.Saray ve F.Bahçe'den olduğu gibi Beşiktaş'tan da Kaan Ayhan için 6.5 milyon euro isteyince görüşmeler tıkanma noktasına gelmişti.

Siyah-beyazlı kulübün Başkan Çebi, son günlerde adı hem G.Saray hem de Beşiktaş ile anılan Gedson Ferdandes'le artık ilgilenmediklerini ifade etti. Ahmet Nur Çebi, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda birçok isimle temasa geçtik. Gedson Fernandes de bu oyunculardan biriydi. Bence başarılı bir futbolcu. Almak için niyetlendik ama o isteğimiz şu anda ortadan kalkmış durumda. Bugün için böyle bir isteğimiz kalmadı. Hocamızla da görüştük ve böyle bir karar aldık" ifadelerini kullanarak Fernandes olayının kapandığını söyledi.