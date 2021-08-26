Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Lucas Perez'i Mallorca istiyor

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Lucas Perez'i Mallorca istiyor

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, bir süredir İspanyol golcü Lucas Perez ile ilgileniyordu. Bonservisi elinde olan tecrübeli isme son olarak Mallorca da talip oldu. İşte son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları... (BJK FB transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:32 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:40
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Lucas Perez'i Mallorca istiyor

Süper Lig başlamasına rağmen transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, aynı ismi listesine almıştı. İki ezeli rakip bir süredir bonservisi elinde olan İspanyol futbolcu Lucas Perez'le ilgileniyordu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Lucas Perez'i Mallorca istiyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki yıldız futbolcuya sürpriz bir talip daha çıktı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Lucas Perez'i Mallorca istiyor

Alaves'le yollarını ayıran Perez'i bir başka İspanyol ekibi Mallorca'nın istediği ifade edildi. Oyuncunun önümüzdeki günlerde kararını vereceği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Lucas Perez'i Mallorca istiyor

LUCAS PEREZ KİMDİR?

10 Eylül 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya gelen Lucas Perez, kariyerine Atletico Madrid altyapısında başladı. Yıldız futbolcu sırasıyla Rayo Vallecano, Karpaty, Dynamo Kiev, PAOK, Deportivo La Coruna, Arsenal, West Ham United ve Alaves formaları giydi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Lucas Perez'i Mallorca istiyor

Santrfor mevkisinde görev yapan başarılı oyuncu, 1.80 cm boyunda ve sol ayaklı... Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Perez, kariyeri boyunca çıktığı 331 maçta 94 gol atarken 60 da asist yaptı.

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