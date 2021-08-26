Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Lucas Perez'i Mallorca istiyor

Süper Lig başlamasına rağmen transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, aynı ismi listesine almıştı. İki ezeli rakip bir süredir bonservisi elinde olan İspanyol futbolcu Lucas Perez'le ilgileniyordu.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki yıldız futbolcuya sürpriz bir talip daha çıktı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Alaves'le yollarını ayıran Perez'i bir başka İspanyol ekibi Mallorca'nın istediği ifade edildi. Oyuncunun önümüzdeki günlerde kararını vereceği bildirildi.