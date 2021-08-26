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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ozan Kabak bombası! Görüşmelere başlandı

Süper Lig'de ilk iki maçında 4 puan toplayan Beşiktaş, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Bu doğrultuda kadrosunu genişletmeyi hedefleyen siyah beyazlılar, gözünü yerli futbolculara dikti. Gözünü stoper takviyesine çeviren Kartal, Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaşamayınca ibreyi Ozan Kabak'a çevirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ozan Kabak bombası! Görüşmelere başlandı

Beşiktaş stoper transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılan'ın gündemine birçok isim gelmiş ancak hiçbiriyle anlaşma sağlanamamıştı. Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda stoper bölgesini yerli bir isimle takviye etmeyi planlıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ozan Kabak bombası! Görüşmelere başlandı

SCHALKE İLE TEMAS SAĞLANDI

Takvim'in haberine göre; gündeme son gelen isim ise Ozan Kabak... Milli yıldız için girişimde bulunan Beşiktaş, Schalke ile temas kurdu. Yıldız oyuncunun da yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ozan Kabak bombası! Görüşmelere başlandı

LIVERPOOL'DA FORMA GİYDİ

Ozan Kabak'ın Schalke ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kartal, 21 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ozan geçen sezon Liverpool'da oynamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ozan Kabak bombası! Görüşmelere başlandı

AVRUPA'NIN DA RADARINDA

Alman medyasına göre Ozan Kabak, Avrupa'nın radarında. 21 yaşındaki savunmacıyı; Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımlarının da yakından takip ettiği iddia edildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ozan Kabak bombası! Görüşmelere başlandı

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro... Beşiktaş'ın istediği genç yıldız, 12 kez A Milli Takım formasını giydi.

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