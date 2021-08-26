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İtalyan basını transferi yazdı! "Umut Meraş Beşiktaş'ta"

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Yabancı yıldızları kadrosuna katmasının ardından Kara Kartal'da, gündem yerli pasaportuna sahip yurtdışındaki milli oyuncular olmuştu. Bu bağlamda Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ile ilgilenen Beşiktaş için, İtalyan basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı. İddiaya göre Beşiktaş ve Umut Meraş, transfer için anlaştı. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
İtalyan basını transferi yazdı! "Umut Meraş Beşiktaş'ta"

Siyah-beyazlılar transfere doymuyor. Fransız savunma oyuncusu N'Sakala'nın maç içinde yaşadığı korkutan rahatsızlığı sonrasında sol bek arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. Yönetim Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Umut Meraş için 1.5 milyon euro isteyen Fransız ekibine 1 milyon euro'luk teklifini iletti. Le Havre düşünmek için süre isterken, İtalyan basınından iddialı bir açıklama geldi.

İtalyan basını transferi yazdı! "Umut Meraş Beşiktaş'ta"

300 BİN EURO ZAM YAPTILAR
Çizme basınında Beşiktaş'ın milli oyuncuyla anlaştığı ileri sürüldü. Rudy Galetti, siyah-beyazlıların yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştığını iddia etti. Galetti, yerli oyuncu arayışındaki Beşiktaş'ın milli sol bek Umut Meraş'la anlaşma sağladığını ve transferin tamamlandığını duyurdu. Beşiktaş'ın Umut transferi için Le Havre kulübüne 1.3 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

İtalyan basını transferi yazdı! "Umut Meraş Beşiktaş'ta"

YERLİ OYUNCU TAKVİYESİ ŞART
Transfer politikasını kiralama ya da zorunlu satın alma maddesi gibi seçeneklerin üzerine kuran Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda hem savunmayı güçlendirmek hem de yerli oyuncular sayesinde kadroya esneklik kazandırmak istediği için kesenin ağzını açtı. Kartal sezon başında yerli olarak Kenan Karaman, Mehmet Topal, Mert Günok ve Salih Uçan'ı renklerine katmıştı.

İtalyan basını transferi yazdı! "Umut Meraş Beşiktaş'ta"

Profesyonel kulüp kariyerinde 176 maçta şans bulan Umut Meraş bu periyotta 5 gol atarken, 7 de asist yaptı ve 12 gole direkt katkı verdi. Yıldız futbolcu 2'si 90 dakika olmak üzere 5 lig maçının 4'ünde forma giydi.

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