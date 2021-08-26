İtalyan basını transferi yazdı! "Umut Meraş Beşiktaş'ta"

Siyah-beyazlılar transfere doymuyor. Fransız savunma oyuncusu N'Sakala'nın maç içinde yaşadığı korkutan rahatsızlığı sonrasında sol bek arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. Yönetim Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Umut Meraş için 1.5 milyon euro isteyen Fransız ekibine 1 milyon euro'luk teklifini iletti. Le Havre düşünmek için süre isterken, İtalyan basınından iddialı bir açıklama geldi.
300 BİN EURO ZAM YAPTILAR
Çizme basınında Beşiktaş'ın milli oyuncuyla anlaştığı ileri sürüldü. Rudy Galetti, siyah-beyazlıların yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştığını iddia etti. Galetti, yerli oyuncu arayışındaki Beşiktaş'ın milli sol bek Umut Meraş'la anlaşma sağladığını ve transferin tamamlandığını duyurdu. Beşiktaş'ın Umut transferi için Le Havre kulübüne 1.3 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.
YERLİ OYUNCU TAKVİYESİ ŞART
Transfer politikasını kiralama ya da zorunlu satın alma maddesi gibi seçeneklerin üzerine kuran Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda hem savunmayı güçlendirmek hem de yerli oyuncular sayesinde kadroya esneklik kazandırmak istediği için kesenin ağzını açtı. Kartal sezon başında yerli olarak Kenan Karaman, Mehmet Topal, Mert Günok ve Salih Uçan'ı renklerine katmıştı.