İtalyan basını transferi yazdı! "Umut Meraş Beşiktaş'ta"

Siyah-beyazlılar transfere doymuyor. Fransız savunma oyuncusu N'Sakala'nın maç içinde yaşadığı korkutan rahatsızlığı sonrasında sol bek arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. Yönetim Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Umut Meraş için 1.5 milyon euro isteyen Fransız ekibine 1 milyon euro'luk teklifini iletti. Le Havre düşünmek için süre isterken, İtalyan basınından iddialı bir açıklama geldi.

300 BİN EURO ZAM YAPTILAR

Çizme basınında Beşiktaş'ın milli oyuncuyla anlaştığı ileri sürüldü. Rudy Galetti, siyah-beyazlıların yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştığını iddia etti. Galetti, yerli oyuncu arayışındaki Beşiktaş'ın milli sol bek Umut Meraş'la anlaşma sağladığını ve transferin tamamlandığını duyurdu. Beşiktaş'ın Umut transferi için Le Havre kulübüne 1.3 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.