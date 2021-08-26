Haberler Beşiktaş CANLI - Kura çekimi! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor (BJK kura çekimi)

CANLI - Kura çekimi! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor (BJK kura çekimi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play off maçlarının tamamlanmasının ardından gruplara katılacak takımlar ve torbalar netleşti. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi başladı. Kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 18:55 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 19:10
CANLI - Kura çekimi! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor (BJK kura çekimi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi İstanbul'da gerçekleştiriliyor... Ülkemizi Beşiktaş'ın temsil edeceği Avrupa kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kura çekimi yapılıyor...

TAKIMLAR HANGİ TORBADA?

Peki hangi takımlar hangi torbada kura çekimine giriyor? İşte yanıtı...

1. TORBA

Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon

2. TORBA

Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund

3. TORBA

Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit

4. TORBA

BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Sherif
Club Brugge
Young Boys
Milan
Malmö
Wolfsburg

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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