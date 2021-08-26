CANLI - Kura çekimi! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor (BJK kura çekimi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi İstanbul'da gerçekleştiriliyor... Ülkemizi Beşiktaş'ın temsil edeceği Avrupa kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kura çekimi yapılıyor...

TAKIMLAR HANGİ TORBADA?

Peki hangi takımlar hangi torbada kura çekimine giriyor? İşte yanıtı...

1. TORBA

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Inter

Lille

Sporting Lizbon

2. TORBA

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

3. TORBA

Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk

RB Leipzig

Salzburg

Benfica

Atalanta

Zenit

4. TORBA

BEŞİKTAŞ

Dinamo Kiev

Sherif

Club Brugge

Young Boys

Milan

Malmö

Wolfsburg

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.