Beşiktaş'ta transfer gündemi yeniden Abdülkerim Bardakcı! Konyaspor'a teklif...

Beşiktaş'ta TFF'nin bu sezon uygulamaya koyduğu "Sahada 8 yabancı yer alabilir" kuralından sonra yerli futbolcu arayışları hız kazandı. Sassuolo'nun Kaan Ayhan'ı bırakmayacağı yönündeki açıklamalarının ardından siyah-beyazlılar tüm enjerjisini, Konyasporla 1 senelik daha sözleşmesi bulunan ve Sergen Yalçın'ın da onay verdiği başarılı stoper Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için harcıyor.



Beşiktaş, transferi bitirmek için takas ve bir miktar para önerirken; Konyaspor'un ise takasa sıcak bakmadığı ve bonservis bedelinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Abdülkerim Bardakcı için pazarlıklar sürüyor. Bardakçı, stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebiliyor.