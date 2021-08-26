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Beşiktaş'ta transfer gündemi yeniden Abdülkerim Bardakcı! Konyaspor'a teklif...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan transferinin zora girmesinin ardından ibreyi yeniden Abdülkerim Bardakcı'ya çevirdi. Kara Kartal, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Konyaspor yönetimine teklifini iletti. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta transfer gündemi yeniden Abdülkerim Bardakcı! Konyaspor'a teklif...

Beşiktaş'ta TFF'nin bu sezon uygulamaya koyduğu "Sahada 8 yabancı yer alabilir" kuralından sonra yerli futbolcu arayışları hız kazandı. Sassuolo'nun Kaan Ayhan'ı bırakmayacağı yönündeki açıklamalarının ardından siyah-beyazlılar tüm enjerjisini, Konyasporla 1 senelik daha sözleşmesi bulunan ve Sergen Yalçın'ın da onay verdiği başarılı stoper Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için harcıyor.

Beşiktaş, transferi bitirmek için takas ve bir miktar para önerirken; Konyaspor'un ise takasa sıcak bakmadığı ve bonservis bedelinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Abdülkerim Bardakcı için pazarlıklar sürüyor. Bardakçı, stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebiliyor.

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