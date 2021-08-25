Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı torba belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında Shaktar Donetsk ve Monaco karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden mücadelede Ukrayna temsilcisi, turu geçen taraf oldu.
Bu sonuçla Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine 4. torbadan katılması kesinleşti.
TAKIMLAR HANGİ TORBADA?
Peki hangi takımlar hangi torbada kura çekimine giriyor? İşte yanıtı...
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit
4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Sherif
Club Brugge
Young Boys
Milan
Malmö
Wolfsburg