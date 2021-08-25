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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ahmet Nur Çebi: Umut Meraş ve Kaan Ayhan'ı istiyoruz!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, birbirinden çarpıcı açıklamalara imza attı. Başkan, transfer konularına da değinirken iki ismi resmen duyurdu. Çebi, "Umut Meraş ve Kaan Ayhan için isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor. Gurur duyuyorum onlarla, iyiler ki bize bırakmıyorlar onları." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:08
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ahmet Nur Çebi: Umut Meraş ve Kaan Ayhan'ı istiyoruz!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, birbirinden çarpıcı açıklamalara imza attı. Başkan, transfer konularına da değinirken iki ismi resmen duyurdu.

Çebi, "Ersin için verilen rakamları az buluyoruz. Formayı kim hak ederse o alır, hocalarımın adaletinden hiç şüphem olmadı. Verilen rakamlar işimize gelmedi, çocuğumuza verilen miktarlar az geldi. Umut Meraş ve Kaan Ayhan için isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor. Gurur duyuyorum onlarla, iyiler ki bize bırakmıyorlar onları. Bir iki yerli transfer yapmayı planlıyoruz" dedi.

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