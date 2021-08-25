Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Gedson Fernandes için Quaresma devrede (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Gedson Fernandes için Quaresma devrede (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren siyah beyazlılar, Geçen sezon Galatasaray’da kiralık oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor. Kartal'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma da Gedson transferi için sürece dahil oldu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:19
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Gedson Fernandes için Quaresma devrede (BJK spor haberi)

Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği oyuncular için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah beyazlılar geçen sezon ikinci yarıda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için Benfica Kulübü ile yaptıkları görüşmelerde olumlu sonuç elde etti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Gedson Fernandes için Quaresma devrede (BJK spor haberi)

GALATASARAY DA TALiP

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma'nın da sürece dahil olması sayesinde Benfica cephesi ücret konusunda büyük oranda ikna edildi. Quaresma'nın büyük mesai harcadığı bu transferde Benfica'nın iki gün içinde kesin yanıt vermesi bekleniyor. Bu oyuncuya siyah beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray da talip.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Gedson Fernandes için Quaresma devrede (BJK spor haberi)

KAAN AYHAN OLMADI

Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı da isteyen siyah beyazlılar transferi olumlu sonuçlandıramadı. Sassuolo Yöneticileri Beşiktaşlı mevkidaşlarına milli stoper Kaan Ayhan için kesinlikle 7 milyon Euro'dan aşağı düşmeyeceklerini belirterek, Kartal'ın teklifini reddetti.

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