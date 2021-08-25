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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Marcelo’nun eşi dönmek istiyor

Siyah-beyazlıların 7 milyon euro'ya Lyon'a sattığı Marcelo Guedes dönüş hazırlığında. Bunu en fazla isteyense Brezilyalı oyuncunun Türkiye aşığı olan eşi Tatiana. Foot Mercato'nun haberine göre; Angers karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından soyunma odasındaki davranışlarından dolayı A takımdan uzaklaştırılan Marcelo'nun geri dönüş ihtimali yok. Yıldız oyuncunun en sevdiği hobisini (golf) filme alan ve yayınlayan karısı Tatiana Guedes, eşinin bir an önce Lyon'dan ayrılıp İstanbul'a dönmesini istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Marcelo’nun eşi dönmek istiyor
Siyah-beyazlıların 7 milyon euro'ya Lyon'a sattığı Marcelo Guedes dönüş hazırlığında. Bunu en fazla isteyense Brezilyalı oyuncunun Türkiye aşığı olan eşi Tatiana. Foot Mercato'nun haberine göre; Angers karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından soyunma odasındaki davranışlarından dolayı A takımdan uzaklaştırılan Marcelo'nun geri dönüş ihtimali yok. Yıldız oyuncunun en sevdiği hobisini (golf) filme alan ve yayınlayan karısı Tatiana Guedes, eşinin bir an önce Lyon'dan ayrılıp İstanbul'a dönmesini istiyor.
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