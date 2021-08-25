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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Marcelo’nun eşi dönmek istiyor
Siyah-beyazlıların 7 milyon euro'ya Lyon'a sattığı Marcelo Guedes dönüş hazırlığında. Bunu en fazla isteyense Brezilyalı oyuncunun Türkiye aşığı olan eşi Tatiana. Foot Mercato'nun haberine göre; Angers karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından soyunma odasındaki davranışlarından dolayı A takımdan uzaklaştırılan Marcelo'nun geri dönüş ihtimali yok. Yıldız oyuncunun en sevdiği hobisini (golf) filme alan ve yayınlayan karısı Tatiana Guedes, eşinin bir an önce Lyon'dan ayrılıp İstanbul'a dönmesini istiyor.
Siyah-beyazlıların 7 milyon euro'ya Lyon'a sattığı Marcelo Guedes dönüş hazırlığında. Bunu en fazla isteyense Brezilyalı oyuncunun Türkiye aşığı olan eşi Tatiana. Foot Mercato'nun haberine göre; Angers karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından soyunma odasındaki davranışlarından dolayı A takımdan uzaklaştırılan Marcelo'nun geri dönüş ihtimali yok. Yıldız oyuncunun en sevdiği hobisini (golf) filme alan ve yayınlayan karısı Tatiana Guedes, eşinin bir an önce Lyon'dan ayrılıp İstanbul'a dönmesini istiyor.