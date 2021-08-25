Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ljajic’te geri sayım
Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic her an Sampdoria oyuncusu olabilir. İtalyan basını, Sampdoria'nun transferde Ljajic'ten vazgeçmeye niyetli olmadığını, giden bazı oyunculardan sonra kadroyu yeniden daraltmak ve hepsinden önemlisi yeni oyuncular satın almak gerekeceği için Adem Ljajic'in de bunlardan biri olacağını iddia etti. Ayrıca Sky Sport'un haberine göre, Sampdoria ve Beşiktaş arasındaki ilk temaslar olumlu geçti.
Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic her an Sampdoria oyuncusu olabilir. İtalyan basını, Sampdoria'nun transferde Ljajic'ten vazgeçmeye niyetli olmadığını, giden bazı oyunculardan sonra kadroyu yeniden daraltmak ve hepsinden önemlisi yeni oyuncular satın almak gerekeceği için Adem Ljajic'in de bunlardan biri olacağını iddia etti. Ayrıca Sky Sport'un haberine göre, Sampdoria ve Beşiktaş arasındaki ilk temaslar olumlu geçti.