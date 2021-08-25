Son dakika Beşiktaş haberleri | Ersin ödüle koşuyor
İtalya’da yayın yapan TuttoSport’un Avrupa’da ünlenmiş ve gelenekselleşmiş Golden Boy ödülünün 2021 edisyonunda finale kalan 60 genç yetenek belli oldu. Türkiye’den Golden Boy listesine giren tek oyuncu Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu oldu. 1 Ocak 2001 doğumlu ve Beşiktaş altyapısı çıkışı genç eldiven, finale kalan 2 kaleciden biri olmayı da başardı. Ersin dışında listedeki bir diğer kaleci Olympiakos’un 2002 doğumlu kalecisi Konstantinos Tzolakis oldu.
İtalya'da yayın yapan TuttoSport'un Avrupa'da ünlenmiş ve gelenekselleşmiş Golden Boy ödülünün 2021 edisyonunda finale kalan 60 genç yetenek belli oldu. Türkiye'den Golden Boy listesine giren tek oyuncu Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu oldu. 1 Ocak 2001 doğumlu ve Beşiktaş altyapısı çıkışı genç eldiven, finale kalan 2 kaleciden biri olmayı da başardı. Ersin dışında listedeki bir diğer kaleci Olympiakos'un 2002 doğumlu kalecisi Konstantinos Tzolakis oldu.