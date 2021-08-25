Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Halil Dervişoğlu için son teklif!

Transfer çalışmalarını yerli futbolcular üzerine kuran Beşiktaş, Halil Dervişoğlu’nu yeniden listesine dahil etti. Transfer sezonunun başından bu yana Halil Dervişoğlu için nabız yoklayan Beşiktaş, Brentford ile bir kez daha resmi temaslara başladı. Halil Dervişoğlu’nu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen ancak bu teklifi Brentford tarafından reddedilen Beşiktaş, A Milli futbolcu için 3 milyon euroluk bonservis bedeli önerdi. Halil için şartlarını zorlayacak olan yönetim, Brentford’un talep ettiği 6 milyon euro’luk bonservis bedelinde indirime gitmesini bekliyor.
Transfer çalışmalarını yerli futbolcular üzerine kuran Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu yeniden listesine dahil etti. Transfer sezonunun başından bu yana Halil Dervişoğlu için nabız yoklayan Beşiktaş, Brentford ile bir kez daha resmi temaslara başladı. Halil Dervişoğlu'nu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen ancak bu teklifi Brentford tarafından reddedilen Beşiktaş, A Milli futbolcu için 3 milyon euroluk bonservis bedeli önerdi. Halil için şartlarını zorlayacak olan yönetim, Brentford'un talep ettiği 6 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmesini bekliyor.