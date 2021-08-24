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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Gedson Fernandes'in ardından Halil Dervişoğlu...

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapan Beşiktaş, transferde birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı. Son olarak Batshuayi ve Alex Teixeira'yı transfer eden Kartal, gözünü Gedson Fernandes'e dikmişti. Siyah beyazlılardan Galatasaray'ı kızdıracak bir hamle daha geldi. Beşiktaş şimdi de Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Gedson Fernandes'in ardından Halil Dervişoğlu...

Gaziantep maçında kadrodaki yerli sıkıntısı net şekilde ortaya çıkan Beşiktaş transfer stratejisini değiştirdi... Yerli kalitesini artıracak hamleler yapmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar'dan flaş bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre, yönetim, Gedson Fernandes'in ardından Galatasaray'ın bir başka gözdesi olan Halil Dervişoğlu'nun transferi için resmen düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Gedson Fernandes'in ardından Halil Dervişoğlu...

TEKLİF YAKINDA YAPILACAK

Alınan bilgilere göre Beşiktaş, Brentford'la temasa geçerek Halil Dervişoğlu'nun durumunu sordu. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Gedson Fernandes'in ardından Halil Dervişoğlu...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Halil'i kiralamak isteyen yönetimin, milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi'nde parlatma kozunu kullanmak istediği belirlendi. İngilizler'in yapılacak teklife yanıtı merakla bekleniyor. Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Halil Dervişoğlu performansıyla iz bırakmayı başardı.

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