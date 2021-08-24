Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Gedson Fernandes'in ardından Halil Dervişoğlu...

Gaziantep maçında kadrodaki yerli sıkıntısı net şekilde ortaya çıkan Beşiktaş transfer stratejisini değiştirdi... Yerli kalitesini artıracak hamleler yapmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar'dan flaş bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre, yönetim, Gedson Fernandes'in ardından Galatasaray'ın bir başka gözdesi olan Halil Dervişoğlu'nun transferi için resmen düğmeye bastı.
TEKLİF YAKINDA YAPILACAK
Alınan bilgilere göre Beşiktaş, Brentford'la temasa geçerek Halil Dervişoğlu'nun durumunu sordu. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtiliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Halil'i kiralamak isteyen yönetimin, milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi'nde parlatma kozunu kullanmak istediği belirlendi. İngilizler'in yapılacak teklife yanıtı merakla bekleniyor. Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Halil Dervişoğlu performansıyla iz bırakmayı başardı.