Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Gedson Fernandes'in ardından Halil Dervişoğlu...

Gaziantep maçında kadrodaki yerli sıkıntısı net şekilde ortaya çıkan Beşiktaş transfer stratejisini değiştirdi... Yerli kalitesini artıracak hamleler yapmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar'dan flaş bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre, yönetim, Gedson Fernandes'in ardından Galatasaray'ın bir başka gözdesi olan Halil Dervişoğlu'nun transferi için resmen düğmeye bastı.