Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş yeni sezona 1 galibiyet 1 beraberlik ile başladı. bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan siyah-beyazlılar kadro derinliği yaratmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Kara Kartal, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a getirecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 11:56
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı!

Son şampiyonlar Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi kadro derinliğini genişletmek daha da güçlendirmek istiyor.

Son olarak Michy Batshuayi transferini bitiren Beşiktaş bu kez yerli transfer hamlesi yaptı ve Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA

Can Bozdoğan'ı Schalke'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a getirecek.

Futbol kariyerine Köln'de başlayan Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Schalke'ye transfer oldu ve sezonu Schalke U19 Takımı'nda geçirdi. Almanya U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 Takımları'nda da forma giyen Can Bozdoğan merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.

SON DAKİKA