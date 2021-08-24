Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bilal Ceylan'ın Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bilal Ceylan'ın Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Bilal Ceylan'ın takımdan ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlılar 17 yaşındaki futbolcunun Bandırmaspor'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 14:52 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 14:57
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bilal Ceylan'ın Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu

Beşiktaş, Bilal Ceylan'ın 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bandırmaspor'a kiralandığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcularımızdan Bilal Ceylan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bandırmaspor'a geçici transfer olmuştur.

Bilal Ceylan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

BİLAL CEYLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

7 Eylül 2003 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Bilal Ceylan, kariyerine de Eskişehirspor altyapısında başladı. Genç futbolcu, 2019 yılının aralık ayında A takımla sözleşme imzaladı. Bu sezon toplam 18 karşılaşmada görev yapan 17 yaşındaki sağ bek, bin 539 dakika süre aldı, skora katkı yapamadı. 1 Şubat 2021 yılında genç futbolcu 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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