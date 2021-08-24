Haberler Beşiktaş Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya Beşiktaş ve transfer resti!

Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya Beşiktaş ve transfer resti!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Kaan Ayhan'da flaş bir gelişme yaşandı. Sassuolo'nun oynadığı son maçta 90+1. dakikada oyuna giren Kaan, İtalyan temsilcisine rest çekti ve yönetime, "Beni bırakın artık, gideyim." dedi. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 06:50
Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya Beşiktaş ve transfer resti!

Beşiktaş'ın transfer listesinde birinci sırada yer alan Kaan Ayhan, Sassuolo'dan ayrılmayı kafasına koydu. Siyahbeyazlıların mali konularda büyük ölçüde prensip anlaşmasına vardığı milli yıldız, Sassuolo'nun Verona'yı deplasmanda 3-2 yendiği maçta 90+1'de oyuna alınınca, saha içinde olmasa da maç sonrasında İtalyan ekibinin yönetime ayrılmak istediğini tekrarladı.

Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya Beşiktaş ve transfer resti!

Marlon'un takımdan ayrılmasına rağmen teknik direktör Dionisi'nin Ferrari ve Chiriches'i tercih etmesi, Kaan'ın keyfini kaçırdı. Beşiktaş'ın teklifinin elinde olduğu, Şampiyonlar Ligi'nin önerdiği ortamda Kaan'ın, Sassuolo yönetimine takımdan ayrılmasına izin verilmesi için "Beni bırakın artık, gideyim" talebinde bulundu. Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibinin bu konuda vereceği karara kilitlenmiş durumda.

Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya Beşiktaş ve transfer resti!

KONTENJAN İÇİN ÖNEMLİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kaan transferinin sadece kadro kalitesini artırmak açısından değil, yabancı kontenjanı sıkıntısının aşılması anlamında da çok önemli olduğunu yönetime bildirdi. Yalçın, pek çok mevkide oynayabilen Kaan'ı kullanarak 'oyuna yabancı dahil etmek için yabancı çıkarma' zorunluluğundan kurtulmak amacında.

Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya Beşiktaş ve transfer resti!

Sergen Yalçın'ın, Kaan Ayhan'ı ısrarla istemesinin temelinde 26 yaşındaki milli oyuncunun sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapabilmesi yatıyor. Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Kaan, geçen sezon 6 maçta stoper, 7 maçta sağ bek, 1 maçta orta sahada oynadı.

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