Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya Beşiktaş ve transfer resti!

Marlon'un takımdan ayrılmasına rağmen teknik direktör Dionisi'nin Ferrari ve Chiriches'i tercih etmesi, Kaan'ın keyfini kaçırdı. Beşiktaş'ın teklifinin elinde olduğu, Şampiyonlar Ligi'nin önerdiği ortamda Kaan'ın, Sassuolo yönetimine takımdan ayrılmasına izin verilmesi için "Beni bırakın artık, gideyim" talebinde bulundu. Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibinin bu konuda vereceği karara kilitlenmiş durumda.

KONTENJAN İÇİN ÖNEMLİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kaan transferinin sadece kadro kalitesini artırmak açısından değil, yabancı kontenjanı sıkıntısının aşılması anlamında da çok önemli olduğunu yönetime bildirdi. Yalçın, pek çok mevkide oynayabilen Kaan'ı kullanarak 'oyuna yabancı dahil etmek için yabancı çıkarma' zorunluluğundan kurtulmak amacında.