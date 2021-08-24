Beşiktaş'ta transfer gündemi yeniden Umut Meraş! N'Sakala'nın sakatlığı sonrası...

Kartal'da transfer rotası sola kaydı.. Kadrosunu bir stoper ve bir ön libero alarak güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlılar, N'Sakala'nın G.Antep maçında yaşadığı korkutan rahatsızlığı sebebiyle rotasını sol beke çevirmek zorunda kaldı. Beşiktaş yönetimi, yaşanan bu talihsiz olayın ardından hemen teknik heyetle bir görüşme yaptı ve bu görüşmenin ardından takıma yeni ve yerli bir sol bek alınması konusunda görüş birliğine varıldı.

500 BİN EURO FARK VAR

Beşiktaş'ta bu mevkiiye yapılacak olan takviye için sadece bir oyuncunun ismi gündeme getirildi, Umut Meraş.. Bu gelişme üzerine Le Havre forması giyen Umut Meraş'ın siyah-beyazlı kadroya katılması için düğmeye basıldı. Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki savunma oyuncusu için Fransız ekibi ile görüşmelere başladı. Milli sol bek için Fransız ekibinin bonservis beklentisi 1.5 milyon euro olurken, yönetimi 1 milyon euro'ya işi bitirmek istiyor.