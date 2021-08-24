Beşiktaş'ta transfer gündemi yeniden Umut Meraş! N'Sakala'nın sakatlığı sonrası...

Kartal'da transfer rotası sola kaydı.. Kadrosunu bir stoper ve bir ön libero alarak güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlılar, N'Sakala'nın G.Antep maçında yaşadığı korkutan rahatsızlığı sebebiyle rotasını sol beke çevirmek zorunda kaldı. Beşiktaş yönetimi, yaşanan bu talihsiz olayın ardından hemen teknik heyetle bir görüşme yaptı ve bu görüşmenin ardından takıma yeni ve yerli bir sol bek alınması konusunda görüş birliğine varıldı.
500 BİN EURO FARK VAR
Beşiktaş'ta bu mevkiiye yapılacak olan takviye için sadece bir oyuncunun ismi gündeme getirildi, Umut Meraş.. Bu gelişme üzerine Le Havre forması giyen Umut Meraş'ın siyah-beyazlı kadroya katılması için düğmeye basıldı. Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki savunma oyuncusu için Fransız ekibi ile görüşmelere başladı. Milli sol bek için Fransız ekibinin bonservis beklentisi 1.5 milyon euro olurken, yönetimi 1 milyon euro'ya işi bitirmek istiyor.
ALACAĞINI BIRAKABİLİR
A SPOR'dan Sercan Dikme, Umut transferiyle ilgili dün çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dikme, "Beşiktaş yönetimi, N'Sakala'nın sağlık raporunu bekliyor. Gelecek rapora göre sol beke Umut Meraş transfer edilebilir. Umut Meraş da bonservis bedelini düşürebilmek için alacaklarının bir kısmından vazgeçebilir. Sergen Yalçın da Umut için olumlu. Önümüzdeki 4-5 gün hareketli geçebilir" diyerek transferin artık an meselesi olduğu belirtti.