Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve transfer gelişmesi! İtalya'dan talip çıktı

Siyah-beyazlıların kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic ile ilgili olarak İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak İtalyan basınından ise flaş bir transfer iddiası geldi. Sky Sport özel haberinde Sampdoria'nın deneyimli ofansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini ve bu doğrultuda hem Beşiktaş hem de Ljajic'in çevresiyle görüşmelere başladığını duyurdu.

Beşiktaş'ın 2018'de Torino'dan kiraladıktan sonra ertesi yıl 6,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Adem Ljajic, geçtiğimiz sezon 24 maçta forma şansı bulabilirken iki gol ve beş asistlik bir performans sergilemişti. Siyah-beyazlılar ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan tetenekli 10 numara, kariyerinde daha önce Partizan, Fiorentina, Roma ve Inter'de de oynadı.



