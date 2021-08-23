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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Elneny İngiltere'de kalıyor

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarında karşı karşıya geldi. İki ekibinde listesinde yer alan Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. (BJK FB transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:26
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Elneny İngiltere'de kalıyor

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gündem eski oyuncusu Mohamed Elneny'di... Mısırlı futbolcuyu gözüne kestiren Kara Kartal'ın bu transferdeki rakibi ise ezeli rakibi Fenerbahçe oldu. Ancak iki takıma da yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın Arsenal forması giyen Elneny için devreye girdiği iddia edilmişti. İngiliz basınında yer alan haberde Arsenal'in Mısırlı futbolcu için kararını verdiği öne sürüldü ve Elneny'nin Arsenal'de kalacağı yazıldı.

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