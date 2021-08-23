Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Kaan Ayhan Beşiktaş için resti çekti! "Kolaylık gösterin"

Son dakika spor haberi: Kaan Ayhan Beşiktaş için resti çekti! "Kolaylık gösterin"

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e galibiyetle başlayan son şampiyon Beşiktaş, transfer temaslarını da sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde bulunan isimlerden olan Kaan Ayhan için yeni gelişmeler yaşanırken Kartal, Sassuolo'yu satın alma opsiyonlu kiralama için ikna etti. Kaan da resti çekti. "Düzenli forma giymeyeceksem gitmem için kolaylık gösterin. Yoksa herkes için kayıp bir sezon olacak"

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Kaan Ayhan Beşiktaş için resti çekti! "Kolaylık gösterin"

Ve Başiktaş'ta uzun süredir gündemde olan Kaan Ayhan transferi bu hafta resmiyete dökülecek. Oyuncuyu kiralamaya yanaşmayan Sassuolo yönetimini satın alma opsiyonlu kiralama konusunda ikna etmek için pazarlıklar yapan siyah-beyazlıların sonunda İtalyanların inadını kırdığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Kaan Ayhan Beşiktaş için resti çekti! "Kolaylık gösterin"

Önceki gün oynanan Hellas Verona maçının ilk 11'inde yer almayan 26 yaşındaki futbolcunun da Çizme ekibine büyük baskı yapmasının transferin önünü açtı.

Son dakika spor haberi: Kaan Ayhan Beşiktaş için resti çekti! "Kolaylık gösterin"

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
1.85 boyundaki stoper "Burada düzenli oynayamaycaksam gitmem için kolaylık gösterin. Yoksa herkes için kayıp bir sezon olacak" resti çekti. Bunun üzerine Beşiktaş'ın Şamiyonlar Ligi faktörü de devreye girdi ve milli futbolcuya izin çıktı.

Son dakika spor haberi: Kaan Ayhan Beşiktaş için resti çekti! "Kolaylık gösterin"

Tecrübeli savunmacının artık bu hafta içinde İstanbul'a gelip resmi imzayı bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, 3 bölgede görev yapabilen bir futbolcu olması sebebiyle Kaan'ı istiyor. Kaan, stoper hattına ek olarak sağ bek ve ön libero hattında forma giyebiliyor.

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