Son dakika spor haberi: Kaan Ayhan Beşiktaş için resti çekti! "Kolaylık gösterin"

Ve Başiktaş'ta uzun süredir gündemde olan Kaan Ayhan transferi bu hafta resmiyete dökülecek. Oyuncuyu kiralamaya yanaşmayan Sassuolo yönetimini satın alma opsiyonlu kiralama konusunda ikna etmek için pazarlıklar yapan siyah-beyazlıların sonunda İtalyanların inadını kırdığı belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

1.85 boyundaki stoper "Burada düzenli oynayamaycaksam gitmem için kolaylık gösterin. Yoksa herkes için kayıp bir sezon olacak" resti çekti. Bunun üzerine Beşiktaş'ın Şamiyonlar Ligi faktörü de devreye girdi ve milli futbolcuya izin çıktı.