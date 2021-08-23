Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın'dan yönetime Kaan Ayhan talebi! "Almamız şart"

Süper Lig'de yeni sezonun ilk puan kaybını Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek yaşayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın, Kaan Ayhan transferinin mümkünse bir an önce bitirilmesini istedi. Deneyimli hoca, bu transferin sadece kadro kalitesini artırmak açısından, yabancı kontenjanı sıkıntısının aşılması anlamında da çok önemli olduğunu bildirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre Gaziantep FK maçından sonra yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan Sergen Yalçın özellikle oyuncu değişiklikleri konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını aktardı. Yeni yabancı kuralıyla ilgili bu durumun Gaziantep FK maçındaki puan kaybına bir bahane olmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, sezonun genelinde bu sıkıntının sözkonusu olabileceğinin altını çizdi.

Sekiz yabancıyla çıkılan maçlarda, oyuna yeni bir yabancı sokarken kural yüzünden zorlandıklarını kaydeden Sergen Yalçın, Kaan Ayhan transferinin şart olduğunu aktardı. Siyah-beyazlı yönetim bugünden itibaren Kaan Ayhan transferini bitirebilmek için çalışmalarına hız verecek. Yapılacak görüşmede milli oyuncuyu bırakmaya şimdilik yanaşmayan İtalyan ekibi Sassuolo'ya yeni bir teklif sunulması bekleniyor. Sassuolo'nun önceki akşam Verona ile oynadığı maçta 90. dakikada oyuna dahil olan Kaan'ın düzenli forma giymek istediği ve bu nedenle de Beşiktaş'ın teklifine çok sıcak baktığı kaydedildi.

MİLLİ JOKER

Teknik patron Sergen Yalçın'ın Kaan Ayhan'ı ısrarla istemesinin temelinde 26 yaşındaki milli oyuncunun sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapabilmesi yatıyor. Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Kaan geçen sezon 6 maçta stoper, 7 maçta sağ bek, 1 maçta orta sahada oynadı.