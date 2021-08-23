Kayıp değil kazanç!

Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep ile beraber kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kaybedilen 2 puana rağmen oyuncularını kutladı. Başarılı çalıştırıcı, maç sonrası soyunma odasında "Sezonun başında tüm maçlar zordur. Rakibimiz 2 kupalı şampiyon bir takıma karşı motive olarak oynadı. Siz de elinizden geleni yapıp mücadele ettiniz. Üstelik aklınız N'Sakala'da kalmasına rağmen... Bugün 2 puan kayıp değil, 1 puan kazancımız var. Hepinizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

N'SAKALA'YI MERAK ETMEYİN

Öte yandan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı futbolcuları N'Sakala'nın durumu hakkında da bilgilendirdi. Talebelerinin sorularına da "Merat etmeyin. Durumu gayet iyi" cevabını vererek talebelerini rahatlattı.