Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya rest! Beşiktaş...

Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya rest! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Defans hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar bir süredir Kaan Ayhan için bastırıyor. Milli futbolcunun cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 08:23 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 08:43
Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya rest! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın stoper transferi için şartlarını zorladığı ancak Sassuolo'nun kadroda tutacağını belirttiği Kaan Ayhan, yarın kulüp yetkilileri ile görüşerek ayrılığına izin verilmesini isteyecek.

Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan ekibi Sassuolo'nun Hellas Verona ile karşılaştığı maçta yedek oturan milli futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu, Ferrari ile Chiriches'in arkasında beklemek istemediği belirtildi. 26 yaşındaki savunmacının kulüp yetkilileriyle yapacağı görüşmede önünün açılmasını talep edeceği kaydedildi.

Siyah-beyazlı ekip Kaan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sassuolo'nun anlaşmaya yanaşması halinde Beşiktaş, milli stoperi, 1 yıllığına kiralayacak sezon sonu ise maddeyi devreye sokarak artı 3 yıl daha sözleşme yapacak.

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