Son dakika spor haberleri | Necip Uysal'dan N'Sakala'ya Kjaer hamlesi! İşte yaşananlar

NECİP UYSAL: YERE DÜŞERKEN BAĞIRIYORDU
Maç sırasında fenalaşan Fabrice N'Sakala'nın yardımına koşan ilk isim olan Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, yaşananları şöyle anlattı: "Kulübeden izledim; Fabrice, yere düşerken bağırmaya başladı. Hemen yanına koşup, diline müdahale ettim. Kusuyordu, çime doğru çevirdim. Ondan sonra doktor geldi, göğsüne basınç uyguladı. Hastaneden yapılan kontrolde Vertigo olduğu tespit edildiğini öğrendik."
Hürriyet'in haberine göre vertigo, denge mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak gelişen, genellikle iç kulak hastalıkları veya beyin ve beyincikle ilgili bazı sorunlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Genellikle hareket edilmeden oluşan baş dönmesi olarak tarif edilmektedir. Halk dilinde kristal oynaması olarak da bilinmektedir.
NECİP UYSAL = SIMON KJAER
N'Sakala'nın korku dolu anlarını izlerken akıllara EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya maçında Christian Eriksen'in sahada geçirdiği kalp krizi geldi. Eriksen'in rahatsızlığında da Danimarka kaptanı Simon Kjaer, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapmış, Eriksen'i yan yatırarak dilinin nefesini kesmesine engel olmuştu. Kjaer daha sonra sağlık görevlileri Eriksen'e müdahale ederken o anları yakından izleyen takım arkadaşlarını mesafeli durmaları yönünde de uyarmış ve ardından bir mahremiyet çemberi çember oluşturulmasını sağlamıştı.