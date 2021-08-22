Son dakika spor haberleri | Necip Uysal'dan N'Sakala'ya Kjaer hamlesi! İşte yaşananlar

NECİP UYSAL: YERE DÜŞERKEN BAĞIRIYORDU Maç sırasında fenalaşan Fabrice N'Sakala'nın yardımına koşan ilk isim olan Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, yaşananları şöyle anlattı: "Kulübeden izledim; Fabrice, yere düşerken bağırmaya başladı. Hemen yanına koşup, diline müdahale ettim. Kusuyordu, çime doğru çevirdim. Ondan sonra doktor geldi, göğsüne basınç uyguladı. Hastaneden yapılan kontrolde Vertigo olduğu tespit edildiğini öğrendik."

Hürriyet'in haberine göre vertigo, denge mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak gelişen, genellikle iç kulak hastalıkları veya beyin ve beyincikle ilgili bazı sorunlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Genellikle hareket edilmeden oluşan baş dönmesi olarak tarif edilmektedir. Halk dilinde kristal oynaması olarak da bilinmektedir.