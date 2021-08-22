Son dakika spor haberi: Spor yazarları 0-0 sona eren Gaziantep FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Recep Niyaz iyi bir 10 numara. 2010 yılında Beşiktaş;'ta yöneticilik yaparken kaleci Cenk Gönen transferi için yapılan görüşmede Denizlispor'un rahmetli başkanı Ali İpek'ten "Sizden 16 yaşındaki Recep Niyaz'ı da istiyorum" demiştim. O dönemki Beşiktaş başkanı ve futbol şube sorumlusu, Recep'i tanımıyorlardı. Sürekli yabancı oyuncu peşindeyiz ve maalesef gözümüzün önündeki Recep'i göremiyoruz. Maçın en iyilerinden biri de beşiktaş BEFAM ürünü Kenan Özer'di. Hakem Ümit Öztürk pozisyonlara çok yakındı ve başarılı bir yönetim gösterdi.

TURGAY DEMİR - N'SAKALA Kötü bir ilk yarı izledik… Beşiktaş topla oynar gibi yaptı ama ön tarafta çoğalamadı. Gaziantep ise beşli savunmayla o bölgede hep kalabalıktı… Ghezzal'ın şutu dışında pozisyon olmadı… İkinci yarıyla birlikte Larin'in girmesiyle sol kanadı çok etkili kullanan Beşiktaş üst üste pozisyonlar buldu. Larin dağınık, Atiba ise çok yavaş oldukları için iki net pozisyonu harcadılar aynı şeyi bir kez de Salih yaptı.