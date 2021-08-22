Son dakika spor haberi: Spor yazarları 0-0 sona eren Gaziantep FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi

N'Sakala'nın sağlık sebebiyle oyundan çıkması, kalan dakikalar için Beşiktaş'ın modunu da düşürdü. Zaten ikinci yarının 10 dakikalık bölümü haricinde, atanın galip geleceği maçta gol çıkmayınca beraberlik de kaçınılmaz oldu.
ERMAN TOROĞLU - PAYLAŞTILAR
Erol Bulut takımını fizik olarak iyi hazırlamış... 90 dakika boyunca oyuncular iyi mücadele ettiler, ayakta kaldılar. Taktik olarak da özellikle ilk yarı Gaziantep başarılıydı. En iyi oyuncularının sakatlanıp çıkması onların aleyhine oldu. Şimdi diyebilirsiniz, "Gaziantep için iyi diyorsun ama pozisyonu var mı?" Evet yok, ama rakibi Beşiktaş sizi öyle pozisyona sokmaz.
İkinci yarı Sergen Yalçın haliyle oyuncu değişiklikleri yaptı. 15-20 dakika siyah-beyazlılar ilk yarıya oranla daha hareketli oynadılar. Ama Gaziantep'in arkadaki beşlisinin içine giremediler. İkinci yarı yine Gaziantep iyi kapandı ve maçın en iyi iki pozisyonunu da son dakikalarda Gaziantep yakaladı. Tahmin ediyorum Erol Bulut'la Gaziantep bu sezon iyi işler yapacak. Çünkü Erol, prensipli çalışan bir teknik adam, kısa vadeli düşünmüyor. Gaziantep de kurumsal yapıda. Bence bu ikisi birbirini iyi buldular.