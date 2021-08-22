Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fabrice N'Sakala bilgilendirmesi!

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlıların Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala maç içerisinde bir anda yerde kalarak futbolseverleri korkutmuştu. Siyah-beyazlı kulüpten oyuncunun son durumuna ilişkin yeni bir bilgilendirme yapıldı.

Beşiktaş'ın Fabrice N'Sakala açıklaması şöyle:

Futbolcumuz Fabrice N'Sakala'nın detaylı tetkikleri Gaziantep'te devam etmektedir. Kulubümüz bugün akşama doğru sporcumuzu İstanbul'a getirip kontrollerine burada devam ettirmeyi planlamaktadır.