Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala taburcu edildi! İşte ilk sözleri

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala taburcu edildi! İşte ilk sözleri

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmiş, karşılaşmaya N'Sakala'nın rahatsızlığı damga vurmuştu. Gaziantep'teki tedavi gördüğü hastaneden ayrılan Kongolu futbolcu yaptığı açıklamada, "Birkaç dakikalığına nefes alamadım. Sonra yere yığıldım. Şimdi daha iyi hissediyorum" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 19:29
Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala taburcu edildi! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

N'Sakala, tedavi gördüğü SANKO Hastanesinden ayrılırken yaptığı açıklamada, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Birkaç dakikalığına nefes alamadım. Sonra yere yığıldım. Şimdi daha iyi hissediyorum. Ailem, arkadaşlarım, fanlarımdan ve medyadan aldığım mesajlar için teşekkür ederim. Minnettarım." diye konuştu.



N'Sakala ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Mesajlarınız ve dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Zor bir andı hepimiz için. Kendimi bugün çok daha iyi hissediyorum. Antrenmanlara bile başlayabilecek kadar iyi hissediyorum. Yakında geri döneceğim. Görüşürüz."

N'Sakala'nın bu gece uçakla İstanbul'a gideceği öğrenildi.

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