Son dakika Beşiktaş haberleri | Alex Teixeira: Fizik olarak...

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alex Teixeira, ilk maçına çıktığı Gaziantep FK maçının sonrasında konuştu.

N'Sakala için üzgün olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Beşiktaş formasıyla sahalara dönmek iyi bir histi ama N'Sakala bir sıkıntı yaşadı. Çok üzgünüz." dedi.

Şampiyonluk için Beşiktaş'a geldiğini belirten Alex, "1 hafta eşimle oteldeydim. Uzun bir karantinaydım. Çalışmaya başladım. Fizik olarak hazır duruma gelmeye çalışıyorum. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyorum. Sosyal medyada gelen mesajlar sevgi doluydu ve Beşiktaş'a gelmem için beni motive etti." ifadelerini kullandı.