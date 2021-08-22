Kapılar kilitli

Süper Lig'de geçen sezon mutlu sona ulaşan siyahbeyazlılar bu yıla da müthiş girmişti. Rizespor'u 3 golle geçen Beşiktaş'a karşı Gaziantepspor Teknik Direktörü Erol Bulut sert önlemler aldı. Savunmada rakibini 5 oyuncuyla karşılayan Güneydoğu temsilcisi ilk yarıda Kartal'a pozisyon vermedi. İkinci yarıya Sergen Yalçın, Larin ile başladı. Kanadalı futbolcu üst üste pozisyonlar bulsa da bunları gole çeviremedi. Ghezzal çıkınca ise Beşiktaş'ın hücumları çok aksadı.

UZATMALARDA G.ANTEP KAÇIRDI

Sergen Yalçın Teixeira ve Batshuayi'yi de sahaya sürdü. Özellikle Teixeira'nın fiziksel bakımdan hazır olmadığı gözlendi. N'Sakala'nın korkuttuğu pozisyonun ardından hakem Ümit Öztürk 10 dakika uzatma vermişti. Bu anlarda Gaziantep 2 önemli pozisyon yakaladı. İlkinde Jefferson meşin yuvarlağı boş kale yerine auta vurdu. İkincisinde ise ayaklarını raket gibi kullanan Furkan müsait durumda, kaleci Ersin'e takıldı.

AYNEN DEVAM

Sergen Yalçın, Gaziantepspor deplasmanında ilk hafta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden kadroyu bozmadı. Başarılı çalıştırıcı Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Josef, Atiba, Salih, N'Koudou, Ghezzal ve Kenan 11'iyle çıktı. Süper transferler Batshuayi ve Teixeira yedek bekledi.

4 İSİM DEĞİŞTİ

Gaziantepspor cephesinde ise teknik direktör Erol Bulut, 4 değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Sagal'ın haricinde Olkowski, Ulaş Zengin ve Furkan Soyalp de 11'de yer almadı. Güneydoğu ekibinde 2 yeni transfer 11'deydi. Ankaragücü'nden gelen Kitsiou ve Merkel ilk 11'de şans bularak ilk maçlarına çıktılar.