Gaziantepspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmaya, N'Sakala'nın bir anda yere yığılması damga vurdu. Herkesin aklına EURO 2020'de Erikssen'in görüntüleri geldi. N'Sakala'nın yere düştüğünü ilk olarak Necip fark etti. Tecrübeli futbolcu hemen yanına koştu. Ardından siyah- beyazlıların sağlık heyeti müdahalede bulundu. 31 yaşındaki futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü. "Nefes alıyor, bilinci açık" bilgilerininr gelmesi herkesi rahatlattı. Beşiktaş Kulübü N'Sakala'nın bilinci açık şekilde tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü bilgisini paylaştı. Tüm kulüplerden geçmiş olsun mesajı geldi.

BAKAN TAKİPTE

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, N'Sakala'nın yerde kalması sonrası hemen bir tweet attı. Kasapoğlu "Geçmiş olsun N'Sakala. İnşallah güzel haberlerini alacağız" ifadelerini kullandı.