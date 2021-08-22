Ahmet Çakar Gaziantep - Beşiktaş maçı yorumu! "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi"

Önce geceye damgasını vuran olaydan bahsedelim. N'Sakala birden yığılıverdi... Pek tabii ki aklımıza kötü şeyler ve en son Avrupa Şampiyonası'nda Danimarkalı Eriksen'in yaşadıkları geldi. Maça baktığımızda ise şaşırtan taraf Beşiktaş... Geçen haftaki Beşiktaş'ın yerinde yeller esiyor, aynı şekilde geçen haftadan çok farklı mücadele eden bir Gaziantep izledik.

Antep çok iyi kapandı. Kaptığı toplarla da süratle kontratağa çıkabildi. Peki Beşiktaş ne yaptı? İlk yarıda koskoca bir hiç. Ne şut attılar, ne kenarlara inip orta yaptılar ne de forvet arkasından adam eksiltip araya oynayabildiler. Zaten böyle araya oynayabilecek pek fazla da oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın.