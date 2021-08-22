Ahmet Çakar Gaziantep - Beşiktaş maçı yorumu! "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi"

Batshuayi, Alex Teixeira ve Gökhan Töre bir anda sahaya giriverdiler. Aslında bu tür değişiklikler iyiymiş gibi görünsede bazen tüm takımın dengesini bozabilir. Sonuçta Beşiktaş, iyi oynamadığı hem de hiç iyi oynamadığı, pozisyon bulamadığı bir maçı kazanamadı. Gelelim Ümit Öztürk'e....
Bence ilk yarıda Kenan Karaman'a yapılan bir penaltı var. Kenan'ın arkası dönük, Antepli oyuncu atlıyor, Kenan topa vuruyor ama Antepli oyuncu da Kenan'ın ayağına arkadan vuruyor. Penaltı olmalıydı, VAR bile devreye girmedi. Yine ilk yarıda çok amatörce bir hata ile elektriğin yükselmesine neden oldu.
Faulü önce Beşiktaş lehine verdi. Herkes yerini aldı ama birden muhtemelen yardımcılarının uyarısıyla kararını değiştirdi. Hiç gereği yoktu. İlk anda doğru kararı ver, aradan 30 saniye geçmiş karar değiştirince maç anlık olarak gerildi.