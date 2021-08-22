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Ahmet Çakar Gaziantep - Beşiktaş maçı yorumu! "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bugünkü köşesinde Gaziantep - Beşiktaş maçını değerlendirirken, ilk yarıda yaşanan bir pozisyonda penaltı kararının es geçildiğini vurguladı. İşte Çakar'ın yazısı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Ahmet Çakar Gaziantep - Beşiktaş maçı yorumu! "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi"

Önce geceye damgasını vuran olaydan bahsedelim. N'Sakala birden yığılıverdi... Pek tabii ki aklımıza kötü şeyler ve en son Avrupa Şampiyonası'nda Danimarkalı Eriksen'in yaşadıkları geldi. Maça baktığımızda ise şaşırtan taraf Beşiktaş... Geçen haftaki Beşiktaş'ın yerinde yeller esiyor, aynı şekilde geçen haftadan çok farklı mücadele eden bir Gaziantep izledik.

Ahmet Çakar Gaziantep - Beşiktaş maçı yorumu! "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi"

Antep çok iyi kapandı. Kaptığı toplarla da süratle kontratağa çıkabildi. Peki Beşiktaş ne yaptı? İlk yarıda koskoca bir hiç. Ne şut attılar, ne kenarlara inip orta yaptılar ne de forvet arkasından adam eksiltip araya oynayabildiler. Zaten böyle araya oynayabilecek pek fazla da oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın.

Ahmet Çakar Gaziantep - Beşiktaş maçı yorumu! "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi"

Süper Lig'de geçen haftanın iyi oyuncusu N'Koudou ilk yarıda sahada olmadığı için ikinci yarıda oyuna Larin girdi. Aslında Larin hareketlilik getirdi. Sürekli hareket halinde defansın dengesini bozdu. Sergen Yalçın baktı böyle de olmuyor, kenarda bulunan çok ama çok önemli silahları sahaya sürdü.

Ahmet Çakar Gaziantep - Beşiktaş maçı yorumu! "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi"

Batshuayi, Alex Teixeira ve Gökhan Töre bir anda sahaya giriverdiler. Aslında bu tür değişiklikler iyiymiş gibi görünsede bazen tüm takımın dengesini bozabilir. Sonuçta Beşiktaş, iyi oynamadığı hem de hiç iyi oynamadığı, pozisyon bulamadığı bir maçı kazanamadı. Gelelim Ümit Öztürk'e....

Ahmet Çakar Gaziantep - Beşiktaş maçı yorumu! "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi"

Bence ilk yarıda Kenan Karaman'a yapılan bir penaltı var. Kenan'ın arkası dönük, Antepli oyuncu atlıyor, Kenan topa vuruyor ama Antepli oyuncu da Kenan'ın ayağına arkadan vuruyor. Penaltı olmalıydı, VAR bile devreye girmedi. Yine ilk yarıda çok amatörce bir hata ile elektriğin yükselmesine neden oldu.

Ahmet Çakar Gaziantep - Beşiktaş maçı yorumu! "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi"

Faulü önce Beşiktaş lehine verdi. Herkes yerini aldı ama birden muhtemelen yardımcılarının uyarısıyla kararını değiştirdi. Hiç gereği yoktu. İlk anda doğru kararı ver, aradan 30 saniye geçmiş karar değiştirince maç anlık olarak gerildi.

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