2 takviye olabilir

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ maçtan önce Gaziantep Beşiktaşlılar Derneği'nde taraftarlarla buluştu. Burada transferle ilgili açıklama yapan Kocadağ, eksik görülen bölgeler olması halinde takviye yapabileceklerini belirterek, "Bizim öncelikli hedefimiz geçen seneki kadroyu aynı şekilde korumak, bu kadronun üzerine de belli takviyeler yapmaktı. Şimdiye kadar aldığımız oyunculara baktığımızda istediğimiz takviyeleri de yapmış olduk. Eksik gördüğümüz bölgeler olursa oralara da takviyeler yapabiliriz. İsim özelinde bir şey söylemeyelim ama 1-2 transfer noktasında çalışıyoruz. Biz saha içinde kalıp, sahaya odaklanmak istiyoruz. Saha dışı olaylarla çok fazla uğraşmayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇEBİ, ARDA İÇİN ARADI!

Stoper arayan Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden birisi de Arda Kızıldağ... Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Şu anda teklif yok ama Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi beni arayarak, 'Arda'ya karşılık size altyapıdan 3 oyuncu verebiliriz' demişti. Biz de kabul etmedik" dedi.