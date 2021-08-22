1 puan kötü değil!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında deplasmanda alınan bir puanın kötü olmadığını söyledi. Galibiyet için geldiklerini belirten siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Gaziantep deplasmanları her sene zordur. Geçen sene kaybettik. Bu akşam da zor bir maç oldu. Hava sıcaktı. Zemin de oyuncuları zorladı. İlk yarı beklediğimiz gibi olmadı. Devrede oyuncularla konuştuk, Larin'i aldık. Özellikle ikinci yarının başında etkili ataklar yaptık, fırsatlar da bulduk ama değerlendiremedik. Onlar da son dakikalarda atabilirdi. Berabere bitti" diye konuştu.

LİGİN DAHA BAŞINDAYIZ

Son bölümde ön tarafa yaptıkları değişiklerin (Batshuai, Teixeira ve Gökhan Töre) bekleneni veremediğini vurgulayan Sergen Yalçın, "Ligin daha başındayız. Transferler devam ediyor. Aramıza yeni katılan oyuncular var. Onları da yavaş yavaş takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Kadro derinliğini kurmaya çalışıyoruz. 3 haftalık hazrlık süreci, oyuncuların birbirini tanıma süreci... Milli maç arasına en az kayıpla tamamlamak istiyoruz. Sonrasında daha iyi ve hazır bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

'DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ'

G.Antep Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonu sözlerine N'Skala'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Takımını değerlendiren Bulut, "Son yıllarda hep kontra, savunma yapan Gaziantep vardı. Biraz daha pas trafiğini artırmaya çalışıyoruz. Şanslı olsak maçtan 3 puanla ayrılacaktık. Doğru yolda ilerliyoruz" diye konuştu.

ZEMİN İZİN VERMEDİ

Kartal'ın tecrübeli kaptanı maç sonu kısa ve net konuştu: "Dualarımız N'Skala için. En kısa zamanda aramıza dönecektir. Normal futbolumuzu oynayamadık. Zemin de izin vermedi. Yapmamız gerekenleri yapamadık. Fırsatlar da bulduk ama değerlendiremedik. Oyunun son bölümleri de malum olaydan temposuz geçti."

AKLIMIZ YALNIZCA N'SAKALA'DA

N'Sakala'nın maç içinde yerde kalması futbolcuların da morallerini alt-üst etti. Beşiktaş'ın yeni yıldızlarından Kenan Karaman, "Şu anda maçı konuşamayacağım. Aklımız şu anda N'Sakala'da. Onu düşünüyoruz. Haberi geldi, şu anda durumu iyiymiş. Eriksen olayından sonra insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor" dedi.

Türk oyuncuya ihtiyacımız var

Transferde 2 oyuncu daha alma durumlarının olduğunu söyleyen Yalçın, "Özellikle iyi bir yerli oyuncu almamız lazım. Malum, yabancı kuralı. Dünyada başka yerde var mı bilmiyorum. Anlamsız kural. Batshuai'yi oyuna alırken yerli oyuncu koymak zorundayız. Çok anlamsız" dedi.

OYUNDAN KOPTUK

Sergen Yalçın, N'Sakala'nın sakatlığının takımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Koptuk, oyuncularımız da çok endişelendi. Üzücü bir olay, camiamıza geçmiş olsun. İnşallah böyle olaylar futbol sahalarında yaşanmaz" yorumunu yaptı.